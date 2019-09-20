MHK Başkanı'ndan eleştirilere yanıt

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçında "kural hatası olmadığı" yönündeki açıklamaları basına yansıyan MHK Başkanı Zekeriya Alp, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.



Alp, pozisyonları arkadaşlarıyla kendi aralarında konuştuklarını ve kural hatası olmadığına karar verdiklerini belirtirken, bu fikrini açıklamasında da bir sakınca görmediğini dile getirdi.



ALİ KOÇ: "İHTİMAL VERMİYORUM"



Yaşanan gelişmelerden ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in açıklamalarından sonra konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "MHK Başkanı'nın daha itiraz olmadan böyle bir açıklama yapacağına ihtimal vermiyorum" demişti.

(Fotomaç)