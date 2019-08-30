Mevlüt Erdinç'in Fenerbahçe'ye gidişi Galatasaray'ı karıştırdı

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Geçtiğimiz sezon Başakşehir’den Antalyaspor’a kiralanan ve 27 maçta 14 gol 1 asistle tecrübesini konuşturan Mevlüt Erdinç’in Fenerbahçe’ye imza atması Fatih Terim ile yönetimin arasını iyice gerdi.



'FALCAO TAMAM DA YA DİĞER BÖLGELER?'



1-1 biten Konyaspor maçından sonra Falcao’nun maliyetinden bahseden ve ‘stoper lazım, orta sahaya adam lazım’ açıklamalarını yapan Fatih Terim’in serzenişlerini kulak ardı yapan Başkan Mustafa Cengiz, deneyimli çalıştırıcının sabrını taşırırken, teknik heyet tarafından alternatif forvet olarak görülen Mevlüt’ün Fenerbahçe’ye kaptırılması Galatasaray’ı kaosa sürükledi.

GALATASARAY KAYSERİ'DE PUAN KAYBEDERSE...



Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak, Ahmet Bulut ve Jorge Mendes’le birlikte 2 aydır Falcao mesaisi yapan yönetimin, takımda gerçekten eksik kalan bölgeleri ihmal etmesi Fatih Terim’i hayrete düşürürken, Başkan Cengiz ile Terim’in Kayserispor maçından sonra masaya oturacakları ve geniş çaplı bir durum değerlendirmesi yapacakları öğrenildi.