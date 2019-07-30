Mevlüt Erdinç Galatasaray'a mesaj yolladı

Forvet ve ön libero transferi için büyük çaba harcayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık oynayan ve Başakşehir'e geri dönen Mevlüt Erdinç, Sarı-Kırmızılılar'a haber yolladı.

Son yapılan transferlerin ardından Başakşehir'de 4. forvet durumuna düşen 32 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçtiği belirlendi.

Rotasyona yerli forvet transferi düşünen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vereceği rapora göre Mevlüt konusundaki karar alınacak.

(Takvim)