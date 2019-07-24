FIFA kokartlı 3 hakemimize UEFA Avrupa Ligi'nde görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un Soligorsk şehrindeki Stroitel Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

UEFA, TÜRK HAKEM HALİS ÖZKAHYA'YI AVRUPA LİGİ'NDE GÖREVLENDİRDİ

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halis Özkahya, İsviçre'nin Luzern ile Faroe Adaları'nın KI Klaksvik takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.

İsviçre'nin Luzern şehrindeki Swissporarena Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

HAKEM HÜSEYİN GÖÇEK, AVRUPA LİGİ MAÇI YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Hüseyin Göçek, İsveç'in FC Norrköping ile Letonya'nın Liepaja takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.

İsveç'in Norrkoping şehrindeki Norrköpings Idrottsparken Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. (AA)