'Mesut Özil'e teklif varsa derhal gönderilmeli'

Premier Lig takımlarından Arsenal'de eleştiri okları bir kez daha Mesut Özil'in üzerine yoğunlaştı. ESPN'e konuşan Arsenal'in eski futbolcularından Paul Mariner, yıldız futbolcunun takımdan gönderilmesi gerektiğini belirtti.



Türk asıllı Alman futbolcunun maaş yükünden şikayet eden Mariner, oyncunun Arsenal'den aylık 300 bin Pound kazandığını ve Mesut'un takımdan gönderilerek bu paranın çok daha yararlı şekilde değerlendirilebileceğini söyledi. Mariner, ''Eğer Mesut ile ilgilenen biri varsa hiç düşünmeden göndersinler. Bu sayede onun maaş yükünden kurtulmuş oluruz.'' sözlerini kullandı.



''EMERY ONUNLA KONUŞMALI''



Oyuncunun elde çıkarılamaması durumunda ise Unai Emery'nin oyuncuyla konuşması gerektiğinin altını çizen Arsenal'in eski futbolcusu, ''Unai onunla konuşmalı. Mesut'a ondan neler istediğini anlatmalı ve onu bir Arsenal oyuncusu haline getirmeli. Eğer buna rağmen kötü performansına devam ederse, ondan daha çok katkı yapacak biri bulunmalı'' dedi.