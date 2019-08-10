Mesut Özil ve Kolasinac güvenlik endişesiyle maç kadrosuna alınmadı

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İngiliz Premier Lig kulübü Arsenal'in yaptığı açıklamada, "Mesut Özil ve Sead Kolašinac güvenlik nedeniyle polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamına alındı. Oyuncularımızın ve ailelerinin refahı her zaman birinci önceliğe sahiptir. Oyuncuların yapılan görüşmeler sonrasında kadroya alınmamaları kararını aldık. Polisle bağlantı kuruyoruz. Oyuncu ve ailelerine sürekli destek veriyoruz" denildi.

LONDRA'DA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İngiltere'nin başkenti Londra Golders Green bölgesinde motosikletli 2 kişi, Mesut Özil'in kullandığı araca saldırmıştı. Mesut Özil'in kapıları kilitleyip hareket ettiği, araçtaki takım arkadaşı Bosna Hersekli Sead Kolasinac'ın ise dışarı çıkarak bıçaklı saldırganlara karşı koyduğu görüntülere yansımıştı.