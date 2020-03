Mesut Özil: Türk domuzu deyip saldırdılar

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil, TheAthletic'e röportaj verdi. Mesut Özil, Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi, Londra'da saldırıya uğraması ve Almanya'da hakaretlere uğrayıp milli takımı bırakmasına kadar pek çok konuda konuştu.

''En az 2021'e kadar buradayım''



Arsenal ile 2021'e kadar sözleşmesi olduğunu hatırlayan Mesut, şu ifadeleri kullandı; ''2021'e kadar sözleşmem var ve o zamana kadar Arsenal'de kalacağım. Yeni bir sözleşme imzaladığımda çok dikkatli şekilde düşündüm ve futbol kariyerimin en önemli kararlarından biri olduğunu biliyordum. 1-2 yıl daha kalmak istemedim, geleceğimi Arsenal'de gördüm ve Arsenal de benim gibi düşündü. Zor zamanlardan geçebiliriz ancak bu kaçmak için bir neden değil ve ben de bunu yapmayacağım. En az 2021'e kadar buradayım.

''Arsenal'de oynadığım için gururluyum''



Arsene Wenger, Arsenal'e katılmam için büyük bir nedendi. Ayrılacağını açıkladığında kalma kararı verdim çünkü Arsenal'de oynamayı seviyorum ve 6 yıldır burada olmamın nedeni buydu. Real Madrid'den transfer olduğumda, Arsenal zor bir dönemdeydi. Birlikte başarabileceğimizi düşündüm. Son zamanlarda işler istediğimiz gibi gitmedi ve çok şey değildi ancak ben Arsenal'de oynadığım için gururluyum, bir taraftarı olduğum için gururluyum ve burada mutluyum. İnsanlar beni sokakta gördüğünde ben her zaman, 'Burası benim evim, bir yere gitmiyorum' diyorum.

''Saldırı olduktan sonra işler biraz karmaşıklaştı''



Sezon öncesi gayet iyi geçti ancak saldırı olduktan sonra işler biraz karmaşıklaştı. Hocamız mümkün olduğunda beni kadroya aldı ve oynadığımda da her zaman en iyi performansımı gösterdim. Kariyerim boyunca her zaman aynı seviyede idman yaptım ancak son dönemde eskisi kadar dakika alamadım. Ekstra idmanlar yaptım ve eskisinden daha iyi duruma da geldim. Neyin gerekli olduğunu biliyorum ve kendime inanıyorum.

''Arsene, Jose, Löw ve her zaman saygı gösterdim''



Dünyanın en büyük teknik direktörleriyle birlikte çalıştım. Arsene, Jose, Löw ve her zaman saygı gösterdim. Aynısı Unai için de geçerli. Unai Emery'nin benden istediğini yapacağıma her zaman inandım ve hedeflere ulaşmak için yardımcı olmaya çalıştım. Geçen seneki Dünya Kupası'ndan sonra tatilimden kariyerimde ilk kez erken geri döndüm. Bunu yeni hocamız, takım ve kulüp için yaptık. Belki insanlar iyi bir sözleşmem olduğu için bana tepki gösterdi. Bilmiyorum, umurumda da değil.

''Türkiye'nin başındaki kişiye her kimse saygı gösteririm''



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu anda Türkiye'nin başındaki isim. Ben Türkiye'nin başındaki kişiye her kimse saygı gösteririm. Almanya'da doğup, büyümüş olsam da; Türkiye benim vatanım. Eğer Angela Merkel, beni Londra'ya gelip görmek ve benimle konuşmak isterse; onunla da mutlaka görüşürüm. Ben sadece ülkenin en üst seviyesindeki kişiye saygı gösteriyorum.

''Türk domuzu dediler''



Alman Milli Takımı'nı bırakmanın doğru karar olduğunu biliyordum. Benim için zor zamanlardı. 9 yıl boyunca Almanya için oynadım ve Dünya Kupası'nı kazandım. Uzunca bir süre en başarılı oyuncuları oldum ve sahada her şeyimi verdim. Dünya Kupası'ndan elendikten sonra bana her türlü hakareti yaptılar. Bana, 'ülkene dön!' ; 'Türk domuzu' ; 'Git kendini becer' gibi sözler sarf ettiler. Turnuvadan önce oynadığımız bir maçta da; İlkay Gündoğan'ı ıslıkladılar. Ona da hakaretler ettiklerini duydum.

''Erdoğan'la fotoğraf çektirdim diye hakaretlere maruz kaldım''



Tayyip Erdoğan ile fotoğrafımızdan sonra, kendimi korumasız ve hakarete uğramış hissettim. Birçok kişiden hatta bazı siyasilerden bile, ırkçı saldırılara maruz kaldım. Alman Milli Takımı'ndan bir arkadaşım bile bu dönemde çıkıp, 'O bizim arkadaşımız ve ona hakaret edemezsiniz' diyemedi. Herkes duruma seyirci kaldı. Almanya'da ciddi problemler var. Geçenlerde Halle'de olanlara bakın. Maalesef, ırkçılık artık sedece aşırı sağcı problem değil. Toplumumuzun her kesimini işlemiş durumda.

''Antrenmanlardan sonra hep eve, eşimin yanına gittim''



Saldırı olayında evimden Kolasinac'ın evine doğru gidiyordum. Kolasinac dışarıdaydı ve onunla konuştuk. Eşim yanımda oturuyordu. saldırganlar ile 10-15 saniye yüz yüze geldi. Fotoğraf çektirmek istediklerini zannettim. Sonra silahları olduğunu fark ettik. Kolasinac'ın pahalı saatini fark ettiler ve ona saati vermesi için bağırdılar. O da geri durmadı ve onlara saldırdı. Eşim ve Kolasinac için endişelendim. Ona arabaya binmesini söyledim ve bindikten sonra da arabayı sürdüm. Olaydan sonra birkaç hafta kötü geçti. Antrenmanlara gittiğimde eşimi düşünüyordum. Evde tek başına kalıyordu ve ben onun için endişelendim. Antrenmanlardan sonra hep eve, eşimin yanına gittim.