Mesut Özil hakkında gündemi sarsan iddia! Mafyaların kıskacında...

TM Dijital Haber Merkezi

25 Temmuz’da Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde takım arkadaşı Kolosinac’la birlikte motosikletli 2 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ın “Kolosinac’ın yeni bir saat aldığı, saldırganların bu saati çalmak için girişimde bulundukları’ şeklindeki açıklamalarının ardından bomba bir iddia gündeme geldi.

MESUT ÖZİL TÜRK MAFYALARI TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYOR

Yaklaşık 4 ay önce yaşanan talihsiz olayda bıçaklı 2 kişinin Kolosinac’ı değil, aslında Mesut Özil’i hedef aldığı, yıldız futbolcunun İngiltere’de koğuşlanan azılı Türk çetesi mensuplarınca tehdit edildiği belirtildi. Londra’da ‘Tottenham Boys’ ve ‘Hackney Turks’ mafyaları tarafından kıskaca alınan 31 yaşındaki yıldız futbolcunun bu yüzden son yıllardaki saha içi performansında büyük düşüş yaşadığı kaydedilirken, Mesut’un aldığı tehditler yüzünden antrenmanlara bile korumalarla beraber gittiği öğrenildi.

MESUT ÖZİL TÜRKİYE'YE YA DA İTALYA'YA GİDEBİLİR

8 Haziran’da Amine Gülşe ile evlenen Mesut Özil’in eşiyle birlikte sürekli Türkiye’de olması dikkatlerden kaçmazken, Gülşe’nin Özil’e sürekli olarak ‘İngiltere’den ayrılalım’ yönünde baskı yaptığı bildirildi. Arsenal’den yıllık 14 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncunun yaşanan olayların ardından artık parayı ikinci plana ittiği konuşulurken, Mesut’un çok yakın bir zaman içerisinde Süper Lig’e veya İtalya’ya transferinin gerçekleşebileceği iddia edildi.