Messi'nin kırmızı kart görmesinin sorumlusu olarak gösterilen Medel'in ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı

Kupa Amerika’da (Copa America) Şili’yi 2-1 yenen Arjantin, 3. oldu. İlk yarıda yaşanan olay ise gündeme damga vurdu. Paulo Dybala’nın Şili ceza sahasına yolladığı arapasına hareketlenen Lionel Messi, Beşiktaşlı Gary Medel ile ikili mücadeleye girdi. İki futbolcu da birbirinin üzerine yürürken aralarında fi ziksel temaslar da yaşandı. Takım arkadaşları, iki yıldızı sakinleştirmek isterken mücadelenin hakemi iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi.

SARI KART BİLE AĞIRDI

Messi, “O pozisyonda kırmızı kart çok ağır bir karardı. Turnuva boyunca bize çok saygısızlık yapıldı ve bunun bir parçası olmak istemezdim. Seremoniye bu yüzden çıkmadım” derken Şilili Medel de “Messi’ye katılıyorum. O pozisyonda sarı bile görmemeliydik diye düşünüyorum. Sadece biraz itiştik. O kadar ” ifadelerini kullandı. Olay dünya gündemine otururken Medel ve ailesine yönelik tehdit mesajları da sosyal medyaya düştü. Gary Medel’in kendisi, eşi ve çocuklarına yönelik küfürlü mesajların yanı sıra çok sayıda ölüm tehdidi de geldi. (Akşam)