Messi Galatasaray'ın Falcao transferini yorumladı

Bir basın mensubunun Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi hakkında görüşünü sorduğu Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, "Falcao harika bir golcü. Kafa vuruşları muhteşem, iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Nereye giderse gitsin gollerine devam edecek" ifadelerini kullandı.

"BEN YAPTIKLARIMI BİLİYORUM"

Yarıştığı diğer dünya yıldızları olan Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic gibi kendiyle alakalı açıklamalardan imtina etme sebebinin sorulması üzerine ise Messi, "Hakkımda konuşmayı sevmem, insanların benim hakkımda konuşmasını tercih ederim. Nasıl biri olduğumu, yaptıklarımı biliyorum ama yorumlarımı kendime saklıyorum" dedi.

(Fanatik)