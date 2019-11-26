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26 Kasım 2019 Salı 16:58:56 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 17:04:05

Messi Dortmund karşısında 700. maçına çıkıyor

Camp Nou, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile karşılaşacağı maçta Lionel Messi'nin 700. maçına tanıklık edecek.

Barcelona'yla 2004-05 sezonunda ilk maçına çıkan Lionel Messi, adını kulüp ve dünya futbol tarihine yazdırırken; Borussia Dortmund maçıyla birlikte Katalan ekibiyle 700. maçına çıkacak. Arjantinli, Xavi Hernandez'in (746) ardından 7. dalyaya ulaşan ikinci isim olacak. 2021 sonuna kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunan Lionel Messi, yeni bir sözleşme imzalanmasa bile çıkacağı maçlarla birlikte Xavi'yi geçebilecek.

Frank Rijkaard'ın forma şansı vermesinin ardından kulüpteki 16. sezonunu yaşayan Lionel messi, Bordo MAvililir ile şimdiye kadar aralarında 10 lig şampiyonluğu olmak üzere 34 kupa kazandı. Arjantinli yıldız Barcelona formasıyla 38 gol ortalaması yakaladı.

2003'te Porto ve 2004'te Juventus ile oynanan hazırlık maçlarında yeteneğini gösteren Messi, 16 Ekim 2004'te 17 yaşındayken ilk maçına Espanyol karşısında çıktı. Pep Guardiola'nın gelişinin ardından Ronaldonho ile Deco gönderilirken, Messi takımın kilit oyuncusu oldu. Arjantinli, daha sonra da Barcelona'da istatistiklerde liderliğe yükseldi. 2011-12 sezonunu 73 golle tamamlaması bunun en büyük örneği oldu.

Golleri ve asistlerinin yanısıra istikrarıyla da dikkat çeken Lionel Messi, 699 maça çıkarken; Cesar Rodríguez, Ladislao Kubala ve Josep Samitier gibi kulüp efsanelerini de geride bıraktı.

PELE'Yİ DE GEÇEBİLİR

Lionel Messi, bir kulüple en çok gol atan futbolcu unvanını ele geçirebilir. Barcelona formasıyla şimdiye kadar 612 gol atan Lionel Messi, Brezilyalı efsane Pele'nin 31 gol gerisinde. Pele, Santos formasıyla 643 gol attı.

Barcelona'da Xavi ve Messi'nin ardından en çok formayı giyen isimler Andres Iniesta (674), Charles Puyol (593) ve Borussia Dortmund maçında 552 olacak Sergio Busquets şeklinde sıralanıyor.

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