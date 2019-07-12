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12 Temmuz 2019 Cuma 11:56:17 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:01:14

Mert Nobre: Brezilya’dan hocalık için teklif aldım

Akhisarspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın yardımcılığına getirilen eski futbolcu Mert Nobre, Brezilya’dan teknik direktörlük teklifleri aldığını ama tercihini Akhisarspor’dan yana kullandığını söyledi. Nobre, ayrıca futbolculuğun hocalıktan daha kolay olduğunu da ifade etti.

Uzun yıllardır futbol hayatını Türkiye'de sürdüren milli futbolcu Mert Nobre, geçtiğimiz sezonun sonunda Gençlerbirliği forması altında aktif futbol hayatını sonlandırarak, Spor Toto 1.Lig takımlarından Akhisarspor’un teknik direktörü Mehmet Altıparmak’ın yardımcısı oldu. Akhisarspor’un Erzurum kampında yer alan Nobre, antrenörlüğe yeni yeni alıştığını söyledi.

Akhisarspor’un sabah antrenmanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nobre, Brezilya’dan teklifler almasına rağmen tercihini Türkiye’den yana kullandığını dile getirerek, “2 hafta önce antrenörlüğe başladım. Futbolculuk ile antrenörlüğün arasında çok farlar var. Futbolculuk daha kolaydı, hoca olmak biraz daha zor gibi duruyor. Şimdi 24 saat takımı düşünüyorsun, antrenmanları düşünüyorsun. Futbolcuyken sadece antrenman yapıp gidip dinleniyordum. Benim hedeflerim var kendime göre. İlk hedefim teknik direktör olmak, daha sonra ise büyük takımlarda hocalık yapmak. Zor ama her şey olabilir. Brezilya’dan birkaç takımdan hocalık için teklif geldi ama ben Türkiye’yi seçtim. Çünkü ben kendimi Türk hissediyorum ve burada çok mutluyum. Sadece ben değil, çocuklarım ve eşim de Türk bana göre. Türkiye benim evim, Brezilya’ya sadece tatile gidiyorum.  Mehmet hocayla 1 yıl Erzurumspor’da birlikte çalıştık. Nasıl bir karakterde hoca olduğunu biliyorum. Biz birlikte şampiyon olduk, o zaman şampiyon oyuncuydum, inşallah Akhisarspor’da da şampiyon hoca olacağım” dedi.
  
Akhisarspor, çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanı ile devam edecek.  (İHA)

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