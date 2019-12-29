Mert Hakan'dan transfer açıklaması geldi

Sivasspor'un Göztepe'yi 1-0 yenerek ligin ilk devresini lider tamamladığı maç sonrası takımın yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş, kendisi hakkındaki transfer iddialarına yanıt verdi.

İsmi özellikle '3 Büyükler' ile anılan Mert Hakan, "2020'ye Bursa'da ailemle gireceğim. Sonrasında Sivas'a geleceğim. Transferi konuşmak bana yakışmaz, yönetim ne derse o olur. Transfer nasip işi, yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz." ifadelerini kullandı.