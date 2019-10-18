Mert Hakan radarda

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■ Bordo-Mavililer’in ocak ayındaki ilk hedefi Sivasspor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan olan Mert Hakan Yandaş... Bu sezon Yiğidolar'da 7 maça çıkan Mert Hakan, 3 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Trabzonspor’un bu oyuncu için Sivas’a takas teklifinde bulunacağı iddia edildi.