Mert Çetin'in ilk maçında Roma, Milan'ı devirdi

Serie A'nın 9. haftasında Roma, konuk ettiği Milan'ı 2-1 yendi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya, iki takım da dengeli ve kontrollü hücumlarla başladı.

37. dakikada Roma'da Mancini'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte müsait durumdaki Edin Dzeko, topu ağlara göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya Milan, daha baskılı başladı ve 55. dakikada Theo Hernandez'in golüyle skoru eşitledi: 1-1.

Roma'dan bu gole yanıt gecikmezken, Nicolo Zaniolo, ev sahibi takımı bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

Müsabakanın son bölümünde Milan, Hakan Çalhanoğlu ile bulduğu iki pozisyonda golü bulamayınca Roma, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Puanını 16'ya yükselten sarı-kırmızılı takım, 5. sırada yer aldı. Sezona kötü giriş yapan Milan ise bu sezonki 5. yenilgisini aldı.

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya ilk 11'de başlarken, 73. dakikada yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Mert Çetin, Roma formasıyla ilk kez sahada

Roma'da yer alan milli futbolculardan Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmazken, Mert Çetin ise maça 77. dakikada Spinazzola'nın yerine oyuna dahil olarak bu sezon Serie A'da ilk kez resmi bir maçta Roma forması giymiş oldu. Mert Çetin, 83. dakikada Hernandez'e yaptığı faul sebebiyle maçın hakeminden sarı kart da gördü.

Karşılaşmayı, Roma Kulübünden olaylı şekilde ayrılan takımın efsane oyuncusu Francesco Totti de izledi. Totti'nin, bu ayrılıktan sonra ilk kez Olimpiyat Stadı'na gelmesi dikkati çekti.