Mert Çetin'i kiralamak için Roma ile görüşen Galatasaray'a flaş teklif: Diego Perotti'yi ister misiniz?

Transfer çalışmalarını sürdüren ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

La Gazzetta dello Sport, Mert Çetin'i kiralamak isteyen Galatasaray'ın, Roma'nın 31 yaşındaki kanat oyuncusu Diago Perotti'nin transferi için görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

ROMA UCUZA ELDEN ÇIKARIYOR

Arabistan ülkelerinden de talipleri olduğu belirtilen Arjantinli oyuncu için Roma'nın 3 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Roma'nın, düzenli olarak oynamasına rağmen, sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcuyu bonservis kazanarak elden çıkarmak için böyle bir karar verdiği vurgulandı.

ARJANTİN, İSPANYA VE İTALYA

Kariyerine Arjantin'de başladıktan sonra Avrupa'da Sevilla ve Genoa tecrübeleri yaşayan Perotti, 2016 yılında 9 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'nın yolunu tuttu.

Kanatlarda ve forvet arkasında oynayabilen Perotti, bu sezon 13 maçta Roma forması giyerken, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)