Mert Çetin: Roma'da herkes bana çok güveniyor

  • Bist 100
    96427.1
  • Dolar
    5,8457
  • Euro
    6,4971
  • Altın
    285,6370
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya Başbakan Yardımcısı: Erdoğan’a bugün beşinci nesil savaş uçağımızı göstereceğiz Rusya Başbakan Yardımcısı: Erdoğan’a bugün beşinci nesil savaş uçağımızı göstereceğiz
'İsrail ve Gazze arasındaki gerilimin dozu artacak' 'İsrail ve Gazze arasındaki gerilimin dozu artacak'
30 Ağustos'ta ek ders ödenir mi? 30 Ağustos'ta idarecilere ek ders ödenir mi? 30 Ağustos'ta ek ders ödenir mi? 30 Ağustos'ta idarecilere ek ders ödenir mi?
Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan İnler'i gündemine aldı Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan İnler'i gündemine aldı
Ona bunu yapan cani sokakta elini kolunu sallayarak geziyor: Sonum Emine Bulut gibi olacak Ona bunu yapan cani sokakta elini kolunu sallayarak geziyor: Sonum Emine Bulut gibi olacak
Suriye-Irak sınırındaki 'Deyrizor' İran destekli grupların işgalinde Suriye-Irak sınırındaki 'Deyrizor' İran destekli grupların işgalinde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz nakli bekleyen Leyla hakkında açıklama: Tüm ihtiyaçları karşılanacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz nakli bekleyen Leyla hakkında açıklama: Tüm ihtiyaçları karşılanacak
Göztepe, Başakşehirli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile anlaştı Göztepe, Başakşehirli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile anlaştı
Faiz indirimi konut piyasasını canlandırdı Faiz indirimi konut piyasasını canlandırdı
2019 KPSS açıklandı mı? KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih nedir? 2019 KPSS açıklandı mı? KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih nedir?
OPEC petrol ihracatından 711 milyar dolar elde etti OPEC petrol ihracatından 711 milyar dolar elde etti
AB'nin ticaretinde doların konumu güçlendi AB'nin ticaretinde doların konumu güçlendi
Gram altın 288 lira seviyelerinde Gram altın 288 lira seviyelerinde
Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı hayatından tamamen çıkardı Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ı hayatından tamamen çıkardı
Pakistan'dan Erdoğan'a: İşgal altındaki Keşmir'in silahsız Müslümanları için sesinizi yükseltmenize teşekkür ediyoruz Pakistan'dan Erdoğan'a: İşgal altındaki Keşmir'in silahsız Müslümanları için sesinizi yükseltmenize teşekkür ediyoruz
Mersin'de bir şahıs pompalı tüfekle eşini vurup intihara kalkıştı Mersin'de bir şahıs pompalı tüfekle eşini vurup intihara kalkıştı
Medel takım arkadaşlarıyla vedalaştı Medel takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Balıkçılara 'bilinçli avlanma' çağrısı Balıkçılara 'bilinçli avlanma' çağrısı
Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı
ŞOK okul malzemeleri 2019 ne zaman gelecek? ŞOK okul malzemeleri 28 Ağustos 2019 kataloğu ŞOK okul malzemeleri 2019 ne zaman gelecek? ŞOK okul malzemeleri 28 Ağustos 2019 kataloğu
Han Şeyhun'dan sonra Maaret El Numan da hayalet şehre döndü Han Şeyhun'dan sonra Maaret El Numan da hayalet şehre döndü
KDK'den engelli memurun lojman hakkı için tavsiye KDK'den engelli memurun lojman hakkı için tavsiye
Konkordatodan çıkış tam gaz Konkordatodan çıkış tam gaz
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ağustos 2019 Salı 10:38:59 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 10:41:49

Mert Çetin: Roma'da herkes bana çok güveniyor

Gençlerbirliği'nden İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin, açıklamalarda bulundu. Hedefinde her zaman Avrupa olduğunu ifade eden Çetin, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok büyük kulüpler. Onların beni istemesi gerçekten onur verici. Benim hedeflerimde hep Avrupa vardı. Hep 'En kısa zamanda Avrupa'ya nasıl giderim' diye düşünüyordum. Karşıma böyle bir şans çıkınca da bunu değerlendirmek benim adıma çok iyi oldu. Kendimi Türkiye'nin büyük kulüplerinde de geliştirebilirdim. Genç yaşımda Avrupa'da oynama ve kendimi geliştirme fırsatı beni mutlu etti" dedi.

Roma'da çok iyi karşılandığını ifade eden 22 yaşındaki oyuncu, "Kulübe ilk adımımı atar atmaz beni çok güzel karşıladılar. Hem teknik direktör Fonseca, hem de sportif direktör Gianluca Petrachi ile görüştüm. Benimle ilgili çok güzel düşünceleri var. Bana çok güveniyorlar. O güveni boşa çıkarmak istemiyorum. Hedefim, uzun süre Roma formasını terletmek. Hem ülkemi, hem ailemi, hem de Gençlerbirliği camiasını en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Onların da yüzünü kara çıkarmayacağım. Türk milletinin arkamda çok büyük duası var, onlara da teşekkür etmek istiyorum. İlk adımı attığımda herkese kendimi göstereceğimi umuyorum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİM ÇOK HIZLI GELİŞTİ"

Roma'ya transfer sürecinde yaşananları anlatan genç oyuncu, "Kulübümden ciddi bir teklif gelmediği sürece beni rahatsız etmemelerini istedim. Bunu hem bulunduğum kulübe saygı gösterdiğimden dolayı, hem de performansımın etkilenmemesi için istedim. Bu yüzden bana son ana kadar hiçbir şekilde durumu yansıtmadılar. Bir gün sabah kalktım, kulüp menajeri beni aradı. 'Kulübe gel, görüşmemiz gerekiyor' dedi. Sabah kulübe gittiğimde Roma yetkilileri de orada yer alıyordu. Roma yetkilileri ile tanıştım, görüştük, anlaştık ve hemen akşamında aktarmalı uçak ile Roma'ya gittik. Roma yolculuğu benim için kısa sürede oldu" açıklamasında bulundu.

"CENGİZ BANA ROMA'YI HER DETAYIYLA ANLATTI"

Roma'da forma giyen bir diğer milli oyuncu Cengiz Ünder'den detaylı bilgiler aldığını söyleyen Mert Çetin, "Roma'ya gitmeden önce Cengiz'le konuşmuştum. Bana gerek şehir gerekse taraftarla ilgili her detaydan bahsetti. Çok mutlu olduğunu ifade etti ve bu benim aklımda önemli bir yer edindi. Roma çok büyük bir camia ve bana karşı da çok ilgililer. Türklere karşı bakış açıları çok güzel. İtalya'da şu anda çok genç ve dinamik oyuncular var. Merih Juventus'a gitti. Bu milli takım ve Türk gençliği için büyük bir başarı. Ve daha nicelerinin gideceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"MİLLİ TAKIM OLARAK DÜNYA DEVLERİNE KAFA TUTACAK SEVİYEDEYİZ"

A Milli Futbol Takımının formasını giymeyi çok istediğini vurgulayan Çetin, "Şu anda milli takım altın çağını yaşıyor. Çok iyi, genç ve dinamik bir jenerasyon var. Dünya devlerine kafa tutabilecek bir seviyedeyiz. Turnuvalarda başarılar elde edip bunu bütün dünyaya kanıtlamak istiyoruz. Şenol hocanın görüşleri benim için çok önemli. İnşallah beni en kısa sürede milli takıma davet eder. Ben de elimden geldiğince mücadele edip, Ay-Yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

"GENÇ KARDEŞLERİMİZ HAYAL ETSİNLER VE ÇALIŞSINLAR"

Genç futbolculara tavsiyelerde bulunan 22 yaşındaki oyuncu, "Genç oyuncuların şu an yurt dışına gitmesi, genç kardeşlerimiz için büyük bir umut, hayallerini yükseltmeleri gerektiğine dair somut bir delil. Gerçekten hayal etsinler ve çalışsınlar. İnanarak çalışırsalar bunu başarabilirler ki biz bunları yaşadık. Merih, Cengiz, Mert, ben bu duruma örneğiz" şeklinde konuştu.

"KENDİ YOLUMU ÇİZECEĞİM"

Sergio Ramos'u çok beğendiğini ifade eden genç oyuncu, "Sergio Ramos, oyun stili, tarzı, agresifliği ile benim için önemli bir rol model oldu. Kendi yolumu çizeceğim. Herkesten bir şeyler katarak, öğrenerek kendimi geliştirip, kendi yolumda ilerlemeyi düşünüyorum" dedi.  (DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ