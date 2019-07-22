Merih Demiral'ın vize sorununu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çözdü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun devreye girmesiyle Merih Demiral’a Çin vizesi çıktı. Böylece Merih, Juventus’un Çin kampına katıldı.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’ın, takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı Asya turunun Çin bölümüne, bu ülkeden vize alamadığı için katılamayacağı duyurulmuştu. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun devreye girmesiyle Demiral’a Çin vizesi çıktı. Merih, Juventus’un Çin kampına katılmış oldu. Genç oyuncu dün Tottenham ile yapılan hazırlık maçında kadroda yer aldı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan genç stoper, ikinci yarıda oyuna girdi. Karşılaşma 3-2 Tottenham üstünlüğüyle bitti. Merih, geçtiğimiz günlerde Sassuolo’dan Juventus’a 18 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. 21 yaşındaki futbolcu, İtalyan deviyle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
(Akşam)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Galatasaray, Mbaye Diagne için 14 milyon Euro istiyor
- Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile prensip anlaşmasına vardı
- Çin basını, Fred'in gelecek sezon Galatasaray forması giyeceğini yazdı
- Oğuzhan Özyakup alacakları sebebiyle Beşiktaş'a ihtarname çekti
- Galatasaray ile Genk arasındaki Samatta pazarlığında fark 1 milyon Euro'ya indi