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20 Mart 2020 Cuma 22:00:27 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 22:18:49

Merih Demiral'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı

Kariyerini Juventus'ta sürdüren milli futbolcu Merih Demiral'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucu negatif çıktı. Siyah-beyazı kulüpte daha önce futbolcular Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin testleri pozitif çıkmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyayı sarsarken futbol camiası da bundan etkilenmişti. Avrupa'da salgını en şiddetli hisseden ülke olan İtalya'da birçok futbolcu koronavirüse yakalanırken milli yıldız Merih Demiral'dan müjdeli haber geldi. Daha önce iki oyuncusunda koronavirüs bulunduğunu duyuran Juventus, Merih Demiral'ın testinin negatif çıktığını açıkladı.

Juventus'un Kolombiyalı oyuncusu Juan Cuadrado, virüsün İtalya'da gün geçtikçe yayılmasına rağmen sakinliklerini koruduklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Sakiniz çünkü takım arkadaşlarımız Matuidi ve Rugani daha iyi durumda. Hükümetin taleplerini takip ediyoruz. İnsanların bu durumu hafife almasını istemiyoruz. İtalya'da durum zor ancak görevlilerin yönergelerini uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 10 bin 48 olarak güncelledi. Sitedeki verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybının yaşandığı ülke" 3 bin 405 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

(Fanatik)

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