Merih Demiral'dan tarihi müdahale! 'Hani derler ya; Vatanı kurtarır gibi...'

Bu dakikada İzlanda'nın köşe vuruşunda arka direkte Sigthorsson kafayı vurdu fakat kaleciyi geçen topu Merih Demiral harika şekilde çizgiye gelerek kafayla çizgiden uzaklaştırdı. Sigthorsson seken topa bir kez daha vurdu fakat bu kez Mert ayaklarıyla gole izin vermedi. İzlanda maçta tek pozisyonunu da burada buldu.

Karşılaşma sonrası pozisyonla ilgili konuşan Merih Demiral, "Topun oraya gideceğini hissettim. Çok da güzel bir müdahalede bulundum. Allah'a şükürler olsun. Ancak önemli olan takımın galibiyeti. Takım arkadaşlarım her şeyini ortaya koydu. Çok önemliydi bu bizim için, inşallah güzel günler gelecek." diye konuştu.

Çağlar Söyüncü, Merih Demiral'ın çizgiden çıkardığı top ve sonrasında yaşananlarla ilgili soru üzerine "Hani bir söz vardır ya; Vatanı kurtarır gibi..." açıklamasını yaptı.

Mert Günok o pozisyonla ilgili "Top beni geçtikten sonra kaleye baktım, Merih Demiral'i görünce çok rahatladım. O an yaşadıklarım tarifsiz." ifadelerini kullandı.

Zeki Çelik ise "İzlanda'nın kornerinde top Mert ağabeyi geçince çok büyük hayal kırıklığı yaşadım ama bir anda Merih Demiral çıktı. İnanılmazdı." dedi.