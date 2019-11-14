Merih Demiral: Kimsenin şüphesi olmasın

EURO2020'de de en iyisini yapacaklarını söyleyen yıldız oyuncu, "Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Bu zor zamanlarda insanlarımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize. Taraftarlarımız bizi 90 dakika destekledi. EURO2020'de elimizden gelenin en iyisini yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.