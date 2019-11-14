14 Kasım 2019 Perşembe 23:37:57 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 23:41:50
Merih Demiral: Kimsenin şüphesi olmasın
Milli Takımımızın EURO2020'yi garantilediği 0-0'lık İzlanda maçının ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu.
EURO2020'de de en iyisini yapacaklarını söyleyen yıldız oyuncu, "Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Bu zor zamanlarda insanlarımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize. Taraftarlarımız bizi 90 dakika destekledi. EURO2020'de elimizden gelenin en iyisini yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
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