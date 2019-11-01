Merih Demiral Juventus'tan ayrılıyor! Menajeri açıkladı...

TM Dijital Haber Merkezi

Yaz ayı transfer döneminde 18 milyon Euro karşılığında Sassuolo’dan transfer edilen Merih Demiral’ın Juventus’ta fazla forma şansı bulamaması genç yetenek hakkında ‘takımdan ayrılacak’ iddialarını güçlendirdi.

Türkiye Milli Takım’da oynadığı futbolla göz doldurduğu gibi Milan’ın transfer etmek için yoğun çaba sarfettiği Merih Demiral’ın siyah beyazlı formayla sadece 1 maçta görev alması kafalarda soru işareti bırakırken, Maldini ve Boban’ın süper stoper için girişimlerine devam etmesi dikkatle takip ediliyor.

MERİH HİÇBİR YERE GİTMEYECEK

‘40 milyon euro karşılığında Ocak’ta Milan’a gidecek’ haberleri yapılan 21 yaşındaki futbolcu için menajerinden flaş bir açıklama geldi. Merih’in Juventus’tan ayrılmayacağını söyleyen menajer, oyuncunun şu an Bonucci ve De Ligt’in arkasında beklediğini söylerken, Milan iddialarının ise gerçek dışı olduğu ifade edildi.