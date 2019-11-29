Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi ilk 11'ine seçildi

A Milli Takım'ın yıldız savunma oyuncusu Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.

İşte EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'i;

Pyatov, Ramos, Merih Demiral, Sigurdsson, Kousoulos, Bernardo Silva, Wijnaldum, Zahavi, Sterling, Kane, Depay.

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Merih Demiral 5 Mart 1998’de Kocaeli’de dünyaya geldi. Stoper mevkinde forma giyen milli sporcu şu sıralar İtalyan devi Juventus’ta forma giyiyor. Hırsı ile Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın da gözdesi olan genç oyuncu kariyerine Fenerbahçe’nin altyapısında başladı.

U16, U17 ve U19 takımlarında oynadıktan sonra Alcanenense ve Sporting takımlarına transfer olan başarılı stoper 2018’de Alanyaspor’a geçmişti. 2019’da ise önce Sassuolo’nun ardından da Juventus’un yolunu tutan Demiral, özellikle defans hattında yaptığı kritik mücadelelerle dikakt çekiyor.

1.90 boyundaki milli sporcunun kariyerindeki diğer gelişmeler ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.