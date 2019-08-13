Mensah da listede

GÜNEŞ

Mahmut konusunda Başakşehir ile anlaşılamazsa rota Mensah’a dönecek. F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile görüştüğü ve Mensah için Kayseri'nin Atletico Madrid'e ödemeyi taahhüt ettiği 3.6 milyon euro'yu karşılama garantisi verdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Mensah'a ise 1.6 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme önerdi.