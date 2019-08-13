13 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:37:55
Mensah da listede
MAHMUT Tekdemir’in transferi için Başakşehir’le görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Kayserispor’dan Mensah’ı da listesine aldı.
GÜNEŞ
Mahmut konusunda Başakşehir ile anlaşılamazsa rota Mensah’a dönecek. F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile görüştüğü ve Mensah için Kayseri'nin Atletico Madrid'e ödemeyi taahhüt ettiği 3.6 milyon euro'yu karşılama garantisi verdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Mensah'a ise 1.6 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme önerdi.
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