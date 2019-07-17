Menajerlik şirketi Emre'nin İstanbul'a gelebileceğini açıkladı

Emre Mor’un Sarı-Kırmızılı formayı giymesine bir engel kalmadı. CimBom İstanbul’a gelip, “Yeniden kendimi ispatlamak için ben Galatasaray’da oynamak istiyorum” diyen Emre Mor ve kulübü Celta Vigo ile kiralanması konusunda anlaşmıştı. Ancak Emre’nin menajerlik şirketi WBD, oyuncunun kendilerini devreden çıkarmak istediğini açıklayarak 21 yaşındaki futbolcu ile Sarı-Kırmızılı kulübe protesto çekmiş, oyuncunun transferini komisyon alamadığı için veto etmişti.

CELTA VİGO İLE İDMANA ÇIKTI

Galatasaray’ın KAP’a kiralamak için görüşmelere başlandığını bildirdiği Emre Mor için WBD Menajerlik Şirketi’nden dün yeni bir açıklama yapıldı. WBD, “Emre Mor’la ilgili vetoyu kaldırdık. Artık transfer olmasında bir engel yok” açıklamasını yaptı. Emre’nin transferinin 1-2 gün içinde netliğe kavuşması ve genç kanat oyuncusunun Galatasaray’ın Avusturya kampına katılması bekleniyor. Dortmund’dan Celta Vigo’ya transfer olan Emre, 11 La Liga, 3 de İspanya Kupası olmak üzere 14 maçta forma giyip 1 gol attı. (Star)