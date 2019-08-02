Menajeri doğruladı! 'Türk kulüpleri Robert Mak ile ilgileniyor'

Futbolcunun menajeri Juraj Venglos, Türk kulüplerinin 28 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı.

İspanya, Rusya, Türkiye ve özellikle İstanbul kulüplerinin Mak’a ilgisi olduğunu belirten Venglos, Mak’ın yeniden düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda forma giymek istediğini de belirtti.

Robert Mak, 2016 yılında Rus temsilcisi Zenit’e transfer olmuştu.

(Ajansspor)