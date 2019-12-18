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18 Aralık 2019 Çarşamba 15:08:38 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 15:10:30

Melo, Galatasaray idmanında

Göztepe maçının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılıların idmanını, takımın eski futbolcusu Melo da izledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Tuzlaspor maçında görev alan futbolcular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise salonda dayanıklılık programıyla başladığı antrenmanı sürat çalışması ve koşularla sürdürdü. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Antrenmanı sarı-kırmızılı takımın eski Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo da takip etti.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

- Sarı-kırmızılı kulüpten minik taraftara jest

Galatasaray Kulübü, kupa maçında, Tuzlaspor tarafına sarı-kırmızılı formayla giremeyeceğinin söylenmesi üzerine, babasına eve dönmek için ısrar eden minik taraftar Ahmet Kaan ile kardeşi Alp'i konuk edecek.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından "Galatasaray sensin çocuk" başlığıyla yapılan paylaşımda, Ahmet Kaan ve Alp'in, Galatasaray'ın Süper Lig'de 28 Aralık'ta yapacağı Antalyaspor maçında misafir edileceği bildirildi. Ahmet Kaan ve Alp'in futbolcularla seremoniye çıkacağı kaydedildi. 

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