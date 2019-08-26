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26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:42:48 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:57:38

Mehmet Topal imzayı attı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu Mehmet Topal'ın kadroya dahil edildiğini duyurdu.

Medipol Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Mehmet Topal'ın imza töreninde Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Kulüp CEO'su Mustafa Eröğüt de yer aldı.

GÜMÜŞDAĞ: TÜRK FUTBOLUNUN YETİŞTİRDİĞİ EN DEĞERLİ OYUNCULARDAN BİRİ

İmza töreninin ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri. Kendisinin ailemize katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak milli takımımızda oynayan ve bunun önemli bir bölümünde ay-yıldızlı ekibimizin kaptanlığını yapan Mehmet Topal’ın takımımıza büyük katkıları olacaktır. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İNGİLTERE, İSPANYA, RUSYA VE TÜRKİYE'DEN GELEN DİĞER TEKLİFLERİ REDDETTİ

Fenerbahçe'den ayrıldığı 26 Haziran tarihinden sonra çok sayıda kulüpten teklif alan Mehmet Topal'ın seçimi, Başakşehir oldu. Milli futbolcu; Newcastle United, Espanyol, Real Betis, Zenit, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan gelen teklifleri uzun süre düşünürken, özellikle son haftalarda çok ısrarlı davranan Başakşehir'i tercih etti.

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