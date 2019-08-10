Mehmet Topal Galatasaray'a geri dönüyor
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mehmet Topal'ın Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ve Florya'ya dönmek üzere olduğu bildirildi.
Fatih Terim'in de Mehmet Topal ismine çok sıcak baktığı biliniyor. Tecrübeli teknik adam hem stoper hem de ön libero bölgesinde oynayan Topal'dan faydalanmak istediği kaydedildi.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜYORLAR
Galatasaray Yönetimi'nin bu transferi bitirmek istediği ve şu anda Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak ile masada olduğu öğrenildi. Cimbom bonservis ücreti ödemeyeceği için rahat.
CELTA DA HAZIR KITA BEKLİYOR
Mehmet Topal ile İspanya'dan da tekliflerin olduğu biliniyor... Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta'nın da tecrübeli oyuncu için hazır kıta beklediği öğrenildi. Topal yurt içinde kalmak istiyor.
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