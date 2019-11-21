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21 Kasım 2019 Perşembe 12:57:07 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 12:58:12

Mehmet Sepil: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın futbola ve spora ilgisi çok büyük

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'ye katılarak elde ettiği başarının Türk futbolu için milat olabileceğini kaydetti.

Milli takımın çok önemli bir başarı kazandığının altını çizen Sepil, "Bu başarıyı dikkatle izleyip, sebeplerini doğru yere koymak gerekiyor. Kalıcı başarı olmanın özelliklerini taşıyor. A Milli Takım'ın kazandığı başarının Türk futbolu için çok önemli milat olabileceğini görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepil, şunları aktardı:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak aynı başarıyı gösterdiğimizi söyleyemeyiz. Sebepleri bellidir. Tamamen kulüplerin ekonomik olarak bulundukları durum. Bunun farkındayız. TFF'nin yardımıyla kulüpleri ekonomik olarak doğru yola taşıyacak tedbirleri aldık. Kendi içimizde düzeltmemiz gereken şeyler için önemli başlangıç yaptık. Buna devam edeceğiz. Önümüzde birçok çalışma var. Ülke olarak çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın futbola ve spora ilgisi çok büyük. Bu konuda çok şanslıyız. Sorunlarımızı doğru teşhis ederek en uygun şekilde çalışmaya hazırız. Forumun Türk sporu için yararlı olmasını diliyorum."

(AA)

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