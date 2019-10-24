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24 Ekim 2019 Perşembe 12:40:30 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:41:27

Mehmet Özdilek: Tüm maçları kazanma odaklı oynayacağız

Yukatel Denizlispor teknik direktörü Mehmet Özdilek, Süper Ligi'n 9. haftasında karşılaşacakları Gençlerbirliği maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Tüm maçları kazanma odaklı oynayacağız." dedi.

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile futbolculardan Oscar Estupinan ve Burak Çalık, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacakları maçın hazırlıkları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özdilek, ligde mücadelenin devam ettiğini, bu hafta, son maçını kazanan moralli bir takıma karşı deplasmanda oynayacaklarını belirtti.

Fenerbahçe karşısında kaybettikleri puanı bu maçta telafi etmek için sahaya çıkacaklarını dile getiren Özdilek, şöyle konuştu:

"İyi çalışıyoruz ve yoğun bir süreçten geçiyoruz. Rakibimiz bildiğimiz ve tanıdığımız bir takım. Özellikle ön tarafta etkili oyuncuları var. Bunun tedbirlerini alacağız ama diğer taraftan zafiyet gösteren yanları var. Bunlardan da yararlanmaya çalışacağız. İyi bir takımız. Her geçen gün üstüne koyarak, kendimizi geliştirerek devam edeceğimizi düşünüyorum. Onun için her maçın hikayesinin farklı olduğunu düşünürsek içeride ve dışarıda oynadıklarımız çok fark etmiyor. Tüm maçları kazanma odaklı oynayacağız." 

Hugo Rodallega'nın sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığını, Mustafa Yumlu'nun ise bugün takımla çalışmalara başladığını belirten Özdilek, şunları kaydetti:

"Mustafa'nın ufak tefek sorunları vardı. Hafta sonu oynamasına engel bir durum yok gibi duruyor. Önümüzde daha 3 gün var. En güzel şekilde hazırlanıp hafta sonuna sağlıklı bir şekilde çıkacağız. Hem oyun anlamında hem de fiziksel anlamda biraz daha kendimizi yukarı doğru taşımamız gerekiyor. Bunun için tek düşüncemiz çalışmak. Çalışıyoruz da zaten. Bu hafta bunu skorla birleştirip kazanarak şehrimize dönmek istiyoruz."

"Puan alamadığımız için mutsuzum"

Yeşil-siyahlılarda ilk 11'de başladığı ilk maçta Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig kariyerinin ilk golünü atan Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan ise Gençlerbirliği maçının önemini iyi bildiklerini söyledi. 

Estupinan, maçı kazanmak için savaşmaları gerektiğinin farkında olduklarını ifade ederek, "O yüzden bu maçın önemi ayrı. Gençlerbirliği maçından 3 puan almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Açıkçası Fenerbahçe maçında gol atmak çok sevindiriciydi. Hazır olduğumu bu maçta gösterdim. Her şeyden önemlisi benim gol atmam önemli değildi. Puan ve maç kazansaydık daha önemliydi. Gol attım mutluyum ama bir yandan da puan alamadığımız için mutsuzum." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni sayfa açmak istiyoruz" 

Yeşil-siyahlı oyuncu Burak Çalık da Fenerbahçe maçını iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"İnsan biraz üzülüyor ama o maç geride kaldı. Bir an önce yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. İyi hazırlanmalıyız. Bir an önce de istediğimiz sonuçları almamız gerekiyor. Bütün takım bunu bilincinde. İyi bir mücadele bizi bekliyor. İnşallah bu maç bizim çıkışımız için bir başlangıç olur. Uzun süredir galibiyet hasreti var. İnşallah deplasmandan 3 puanla döneriz. Seri galibiyetler almaya başlamalıyız."

Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

Yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından idmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.

(AA)

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