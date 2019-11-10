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10 Kasım 2019 Pazar 22:39:27 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 22:40:07

Mehmet Özdilek: Oyunun dışında kalmadık

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu maçta iyi oynadıklarını ama iki oyuncularının sakatlanmasının performanslarını etkilediğini söyledi.

Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ın son haftalarda iyi sonuçlar aldığını hatırlatarak, "Kolay deplasman değil. Maçın başından sonuna kadar oyunun içinde kaldık. İsmail'in (Aissati) gözüne top gelmesi ve görme sıkıntısı yaşaması, Sackey'in sakatlanması bizi geriye doğru itti. Derinliği fazla olan bir takım değiliz." dedi.

Rakiplerine ilk yarıda fazla pozisyon vermediklerini ve kendilerinin de pozisyonlar yakaladıklarını vurgulayan Özdilek, "Oyunun dışında kalmadık. İyi bir maç oldu. Ortaya koyduğumuz duruş, maçın içinde oluşumuz, mücadelemiz,  iştahımız çok iyiydi. Bunu devam ettirmeye çalışacağız. Oyuncularımı, bu akşamki mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ligin uzun bir maraton olduğunu kaydeden Özdilek, şunları söyledi:

"Bu dalgalanma her takımda olabiliyor. Ayakları yere sağlam basan, ne yaptığını bilen bir takım görüntüsüyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu takımın düşmek gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Eksiklerimiz var. Kolay değil, alttan geliyorsunuz. Devre arasına kadar doğru yönetmeye çalışacağız. Mutlaka takviye yapacağız. İkinci yarı farklı oynanıyor."

Oyuncusu Isaac Sackey'in Beşiktaşlı futbolcu Abdoulay Diaby'e yaptığı faulü değerlendiren Özdilek, "Sackey'in pozisyonuna baktım. Hakem kırmızı verse itiraz etme şansımız yok."

"VAR'ın Anadolu takımlarına faydalı olduğuna inanıyorum"

Hakem yönetimleri ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarıyla ilgili soru üzerine Özdilek, şu yanıtı verdi:

"Hakeme olan inancımızdan vazgeçmemeliyiz. Verilen kararlar zaman zaman canımızı acıtıyor. VAR'ın Anadolu takımları adına faydalı olduğuna inanıyorum. Canımızı çok acıtıyor ama sonucunda VAR'ın ana temel noktası, hakemlerin maçı yönetirken verdikleri karardan emin olmalılar. Onlara güvenimizi kaybedersek, işin içinden çıkamayız. A takımına başka türlü B takımına başka türlü standardı değiştirirsek, VAR'ın anlamı kalmıyor. İş yöneten insana geliyor. Bu insanları kendi içinde ayrıştırmak lazım. İyi hakemlerimiz var ve hata yapabiliyorlar ama şunu da kabul edeceğiz, kötü hakemlerimiz de var."  

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