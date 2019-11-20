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20 Kasım 2019 Çarşamba 15:31:52 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 15:34:27

Mehmet Özdilek: En önemli maçımız Rizesporla

Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, basına açıklamalarda bulundu.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Çaykur Rizespor maçıyla iç sahadaki kazanamama duygusunu kırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak yeşil-siyahlılar, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklara devam etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör Mehmet Özdilek, milli takım aralarının her takım için zorluklar içerdiğini, takım olarak bu arayı iyi değerlendirdiklerini, birlikte oynama ve taktiksel açıdan ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Özdilek, taraftar desteğiyle kazanarak iç sahadaki 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istediklerini dile getirerek, "Seyircimizin önünde kimin karşısına çıkarsak çıkalım amacımız kazanma odaklı olacak. Kazanmanın bizi moral ve konum itibarıyla nerelere getirebileceğini çok iyi biliyoruz. İçeride yaşadığımız o kazanamama duygusunu Çaykur Rizespor maçı ile kırmak istiyoruz. Bunda da en önemli itici gücümüz seyirci olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sakat, cezalı oyuncular nedeniyle istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Özdilek, Kolombiyalı golcü oyuncu Hugo Rodallega'nın dönmesinin hücum hattında kendilerini daha da güçlendireceğine işaret etti.

Mehmet Özdilek, ligde son 4 haftada zor maçlar oynadıklarını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu karşılaşmalarda hiçbir takıma da ezilmedik. Biraz daha birlikte oynama alışkanlığımızı yukarı taşımamız gerekiyor. Oyuncularımın coşkusundan, takım ve birlik olmasından memnunum. Bu birliktelik daha da güçlenerek devam edecek. Ligde herkes herkesi yenebilir. Biz önümüzdeki maçlara tek tek bakıyoruz. İlk yarının bitmesine 6 maç var ve bu karşılaşmaların hepsini kazanmak istiyoruz. Bunu yapabilecek potansiyel ve gücümüz var. En önemli müsabakamız Çaykur Rizespor maçı olacak. Bütün anlayışımız kazanmak üzerine olacak."

(AA)

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