Mehmet Özdilek: Çok önemli bir galibiyet aldık

İyi oynadıklarını belirten Özdilek, "Deplasmanda lideriz, en fazla puan toplayan takımız biz. 1-0 geriden gelip, 2-1 maçı çevirmek, güven ve oyun ile alakalı. Her geçen gün mücadele gücü yükselen bir takım hüviyetine bürünüyoruz. Çok önemli bir müsabakadan altın değerinde 3 puan aldık" ifadelerini kullandı.

Lig ikincisi Başakşehir ile aralarında 5 puan olduğu hatırlatılan Özdilek, hedefleri sorulunca, "Hedefimiz alabildiğimiz tüm puanları almak." cevabını verdi.