Mehmet Özcan için İspanyol ve Fransızlar devreye girdi

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Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe’nin peşinden koştuğu genç yetenek Mehmet Özcan için Olympiakos’un dışında bir Fransız ve bir İspanyol takımının daha devrede olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY'DAN MEHMET ÖZCAN'A 1,5 MİLYON EURO

Daha önce Yunan devi Olympiakos’un resmi olarak Eskişehirspor’un kapısını çaldığı, fakat eski yönetimin 3 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi üzerine transferi yarıda kalan Mehmet Özcan için Galatasaray’ın atağa geçtiği belirtilirken, sarı kırmızılı yönetimin 21 yaşındaki orta sahaya 1,5 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor’un ligde kalmasında büyük katkısı olan ve oynadığı futbolla parmak ısırtan Mehmet Özcan’ın tecrübeli teknik adam Fatih Terim tarafından şiddetle istendiği bildirilirken, Abdurrahim Albayrak’ın Başkan Mesut Mestan’la masaya oturduğu, tarafların çok kısa süre içerisinde anlaşmaya varacağı ifade edildi.

Adana Gençlerbirliği alt yapısından yetişen başarılı orta saha 2015 yılında Eskişehirspor’a gelirken, Mehmet Özcan’ın kısa sürede yaptığı çıkış sadece Süper Lig devlerinin değil Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.