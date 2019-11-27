Mehmet Ekici'ye geri dönüş yolu açıldı

Mehmet Ekici, Fenerbahçe’ye transfer olabilmek için 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Trabzon’da kadro dışı kalmayı göze alıp futbol oynayamadı. Gurbetçi oyuncu, Sarı- Lacivertliler’e büyük umutlarla imza atsa da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamadı.

Ersun Yanal, bu sezon başında TFF’ye bildiliren 28 kişilik kadroda Ekici’ye yer vermeyerek şaşırttı. Bir anlamda kadro dışı kalan orta saha oyuncusu, kendisine takım aramaya başladı. Ancak Mehmet Ekici konusunda yine sürpriz bir gelişme yaşanabilir.

Son söz yönetimin

Yanal’ın, Ekici’nin yerine kadroya dahil ettiği isimler beklentileri karşılayamadı. Başarılı oyuncu ise antrenmanlardaki performansıyla teknik heyetin gözüne girdi. Yönetim de onay verirse Ekici sezonun ikinci yarısında 28 kişilik kadroya alınabilir. Ekici eğer başarılı bir performans sergilerse, sezon sonunda bitecek sözleşmesi de uzatılabilir.

(Fanatik)