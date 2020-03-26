26 Mart 2020 Perşembe 21:44:57 | Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 21:58:47
Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyetin koronavirüs testleri negatif çıktı
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in futbolcularının ve teknik heyetinin koronavirüs testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in futbolcularının ve teknik heyetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.
AA
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