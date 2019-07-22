Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Viktoria Plzen- Olympiakos galibiyle eşleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Plzen - Olympiakos galibi oldu
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
LİG YOLU EŞLEŞMELERİ
Başakşehir - Viktoria Plzen / Olympiakos
Krasnodar - Porto
Club Brugge - Dinamo Kiev
Basel / PSV - LASK Linz
ŞAMPİYONLAR YOLU EŞLEŞMELERİ
PAOK - AjaxCluj / Maccabi - Celtic / Nomme Kalju
Sutjeska / Apoel - Dundalk / Qarabag
Saburtalo / Dinamo - Ferançvaroş / Valletta
Kızıl Yıldız / Helsinki - New Saints / Kopenhag
Maribor / AIK - Bate Borisov / Rosenborg
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