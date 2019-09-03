03 Eylül 2019 Salı 19:30:57 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 19:31:40
Medipol Başakşehir'in 3 yeni transferi imzayı attı
Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan Muhammet Şengezer, Muhammet Emin Sarıkaya ve Emir Şenocak ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan kaleci Muhammet Şengezer ile birlikte genç oyuncular Muhammet Emin Sarıkaya ve Emir Şenocak ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz, Bursaspor’dan Muhammet Şengezer ile 5 senelik, Muhammet Emin Sarıkaya ile 3 senelik ve Emir Şenocak ile sözleşme imzalamıştır. Üç oyuncuya da ailemize hoş geldiniz diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.”
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