18 Ocak 2020 Cumartesi 16:12:59 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 16:17:08
Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor / CANLI
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
İLK 11’LER:
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Elia, Crivelli, Demba Ba
BTC Turk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic
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