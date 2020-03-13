Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final için avantaj yakaladı
Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 yendi ve deplasmandaki rövanş öncesinde avantaj elde etti.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 yenerek rövanş öncesinde çeyrek finale yükselebilmek için avantaj elde etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 86. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Demba Ba, Varela ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem William Collum penaltı kararı verdi. turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü, 88. dakikada penaltıdan Edin Visca attı. Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu mücadelenin rövanşı, 19 Mart Perşembe günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılacak. Rövanş karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak.
VİSCA 13. GOLÜNÜ ATTI
Karşılaşmada penaltıdan fileleri havalandıran Edin Visca, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa kupalarındaki 13. golünü kaydetti.
Bosna Hersekli oyuncu, Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
CRİVELLİ SAKATLANDI
Medipol Başakşehir'in Fransız hücum oyuncusu Enzo Crivelli, ikinci yarıda sakatlandı ve maça devam edemedi.
Mücadelenin 72. dakikasında Visca'nın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Crivelli, koşarken birden sol arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı.
Sedye ile oyundan alınan Fransız futbolcunun yerine 74. dakikada Robinho oyuna girdi.
AA