27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:12:56 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:13:33
Medipol Başakşehir transferi açıkladı: Hoş geldin Apaçi
Medipol Başakşehir, Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Caen'de forma giyen Enzo Crivelli'yi renklerine kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp üst yönecisi Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı törende 24 yaşındaki Fransız forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından Crivelli'nin transferiyle ilgili paylaşılan videoda da "Hoş geldin Apaçi" ifadesi kullanıldı.
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