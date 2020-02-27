27 Şubat 2020 Perşembe 20:26:36 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 20:28:22
Medipol Başakşehir-Sporting CANLI ANLATIM
AVRUPA’DAKİ tek temsilcimiz Başakşehir bugün UEFA Avrupa Ligi son 32 turu 2. maçında 3-1'in rövanşında Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Azubuike, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba
Sporting: Maximiano, Ristovski, Coates, Ilori, Acuna, Battaglia, Wendel, Vietto, Bolasie, Jovane, Sporar