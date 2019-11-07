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07 Kasım 2019 Perşembe 09:59:43 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 10:02:36

Medipol Başakşehir kritik Wolfsberger deplasmanında kazanmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak.

Graz şehrindeki Liebenauer Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İsviçre'den hakem Sandro Scharer yönetecek. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Grupta ilk 3 maçında 4 puan alan ve averajla 2. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, rakibini İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada 1-0 mağlup etmişti. Wolfsberger ise grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 2 maçını yitirmeyen Medipol Başakşehir, deplasmanda rakibini yenmesi durumunda üst tura çıkmak için önemli bir avantaj elde edecek.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci, Avrupa Ligi mücadelesinde forma giyemeyecek.

Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 24. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü hafta maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 24. karşılaşmasına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 23 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Bu maçlarda 21 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 34 gole engel olamadı.

- Okan Buruk ile Avrupa'da 6. sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 6. karşılaşmasını Wolfsberger karşısında oynayacak.

Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

- Deplasmanda 12. maç

Turuncu-lacivertli ekip, Wolfsberger mücadelesi ile Avrupa kupalarında 12. kez deplasmanda ter dökecek.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 11 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 11 maçta 11 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

- En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 8 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi.

Medipol Başakşehir'in diğer 5 golüne ise İrfan Can Kahveci, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

- Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

MUHTEMEL 11'LER

Wolfsberger: Kofler, Schmitz, Rnic, Sollbauer, Ritzmaier, Liendl, Schmid, Leitgeb, Anderson, Novak, Weismann

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, Azubuike, Gökhan, Visca, Elia, Crivelli

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