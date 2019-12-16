16 Aralık 2019 Pazartesi 19:27:38 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 20:29:37
Medipol Başakşehir-Konyaspor CANLI ANLATIM
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde kendi sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
İLK 11’LER:
MEDİPOL BAŞALŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Aleksic, Visca, Elia, Crivelli
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
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