Medipol Başakşehir Kaptanı Edin Visca'dan 1000 aileye gıda yardımı

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli kaptanı Edin Visca, 1000 ailenin gıda ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.

Edin Visca, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Her zaman ikinci vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Türkiye'de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmek için 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum." ifadelerine yer verdi.

Visca, açıklamasının altında, Kızılay'a yapacağı bu yardıma katılması için eski takım arkadaşları Cengiz Ünder ve Marcio Mossoro'ya da davette bulundu.

(AA)