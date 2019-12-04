04 Aralık 2019 Çarşamba 15:29:53 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 15:34:14
Medipol Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon'u 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon'u 1-0 yendi.
İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca maçı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.
Bu arada, gün içerisinde etkili olan yağmur sonrası Vakfıkebir İlçe Stadı'nda su birikintileri oluştu. Saha çizgilerinin yeniden boyanması nedeniyle karşılaşma 6 dakika geç başladı.
(AA)
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