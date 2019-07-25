25 Temmuz 2019 Perşembe 14:36:30 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:38:41
Medipol Başakşehir Fransız forvet Enzo Crivelli ile anlaştı
Medipol Başakşehir, Fransız futbolcu Enzo Crivelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 1995 doğumlu forvet oyuncusu ile anlaşmaya varıldı.
Yarın İstanbul'a gelecek Enzo Crivelli'nin, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Son olarak Fransa'da geçtiğimiz sezon ikinci lige düşen Caen'in formasını giyen Crivelli, Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 6 gol attı. (AA)
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