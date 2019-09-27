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27 Eylül 2019 Cuma 19:44:08 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 22:53:04

Medipol Başakşehir'den haftaya farklı başlangıç

Medipol Başakşehir, Süper Toto Süper Lig’in 6. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Başakşehir evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 19. ve 75. dakikalarda yeni transfer Aleksic ile birlikte 33. dakikada Gulbrandsen, 87. dakikada Crivelli ve 90+1. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gol atan Crivelli, böylece ligdeki gol sayısını da 3'e yükseltti.

Bu sonucun ardından Başakşehir 2 maçlık galibiyet hasretini noktaladı ve 8 puana yükseldi. 3 puan özlemi 4 maça çıkan Rizespor da 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir deplasmanda Gazişehir ile karşılaşacakken, Rizespor ise evinde Trabzonspor ile Karadeniz derbisine çıkacak.+

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Caiçara'nın ara pasıyla savunma arkasına koşan Visca, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden içeriye sert çevirdiği top, savunmada Melnjak'ın ters müdahalesiyle yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

16. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Visca'nın sol ayağıyla bekletmeden şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağdan şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Caiçara, sağdan savunma arkasına koşu yapan Visca'yı gördü. Sağdan topla ceza alanına giren Visca, meşin yuvarlağı yerden penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Aleksic'e çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

26. dakikada sağdan Moroziuk'un etkili ortasında ön direkte Samudio'nun kafa vuruşunda, top dışarı gitti.

33. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Visca'nın yerden sert ortasında kaleci Gökhan Akkan topun kontrolünü sağlayamadı. Aleksic, yükselen topu kafayla Guldbrandsen'in önüne çıkardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0

57. dakikada Vetrih'in uzak mesafeden yerden şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Aynı dakikada soldan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Melnjak'ın altıpasa etkili ortasına iyi yükselen Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

62. dakikada Moroziuk'un rakip yarı alanın ortalarından etkili vuruşunda, meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta gitti.

73. dakikada Medipol Başakşehir 3. golü buldu. Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Crivelli'nin pasında Visca topun gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top altıpasta Aleksic'in önünde kaldı. Aleksic topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakemin bayrak kaldırdığı pozisyonda hakem Fırat Aydınus ofsayt kararı verdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı belirlenerek gol geçerli sayıldı: 3-0

87. dakikada Medipol Başakşehir farkı 4'e yükseltti. Soldan topla hareketlenen Elia'nın ortasında altıpasta Crivelli'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-0

88. dakikada Attamah'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Samudio'nun ceza sahasına girerken vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

90. dakikada Medipol Başakşehir skoru 5-0'a taşıdı. İrfan Can Kahveci'nin yaklaşık 30 metreden çok sert vuruşunda, top ağlarla buluştu.

Medipol Başakşehir sahadan 5-0 galip ayrıldı.

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