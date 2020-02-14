Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı özeti ve golleri izle (Geniş özet Başakşehir-BJK maç sonucu)

Başakşehir 43 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Beşiktaş ise 36 puanla 7. sırada kaldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ: 1-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Süleyman Özay

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Berkay Özcan), Visca (Dk. 90+3 Ponck), Elia (Dk. 72 Azubuike), Demba Ba, Crivelli

Beşitaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Diaby (Dk. 69 Ljajic), Hutchinson, Boateng, N'Koudou (Dk. 74 Boyd), Burak Yılmaz (Dk. 81 Umut Nayir)

Gol: Dk. 50 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 9 Boateng, Dk. 85 Boyd (Beşiktaş), Dk. 19 Crivelli, Dk. 45+1 Mahmut Tekdemir, Dk. 86 Epureanu (Medipol Başakşehir)

Maç Sonrası: Hakem karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor. Başakşehir, Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş'ı tek golle geçerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturuyor.

94. Dakika: Başakşehir de son değişikliğini yapıyor. Edin Visca oyundan çıkarken yerine Carlos Ponck giriyor.

91. Dakika: Siyah beyazlılar tüm hatlarıyla rakip sahaya yerleşti.

90. Dakika: BİR FIRSAT DAHA! Beşiktaş savunmasının arkasına atılan pasta Ruiz'in hatası sonucu Demba Ba araya girdi ancak dar açıdan yaptığı vuruşta top dışarı gitti.

89. Dakika: Karşılaşmanın sonuna en az dört dakika ilave ediliyor.

89. Dakika: Başakşehir bir kez daha hızlı geldi ancak Visca'nın Azubuike'ye yolladığı pas biraz hızlı olunca ev sahibi ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı.

88. Dakika: Beşiktaş son bölümlerde eşitlik golü için baskısını artırdı.

87. Dakika: Caner'in kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.

86. Dakika: Faule sebebiyet veren Alexandru Epureanu sarı kartı gören isim oldu.

85. Dakika: Atiba ceza sahasına girmek üzereyken Epureanu'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve konuk ekip tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

85. Dakika: Tyler Boyd, Caiçara'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

83. Dakika: Geçtiğimiz haftalarda burnunda kırık meydana gelen Berkay Özcan, özel bir maskeyle oyuna girdi. Oyundan alınan isim ise İrfan Can Kahveci.

81. Dakika: Sergen Yalçın son değişikliğini de yapıyor ve Burak Yılmaz yerini Umut Nayir'e bırakıyor.

78. Dakika: İNANILMAZ POZİSYON! Caiçara sağ kanattan ceza sahasına etkili bir orta yolladı. Demba Ba'nın kafayla indirdiği topa Visca uygun durumda sol ayağıyla sert vurdu ancak kaleci Karius çok iyi bir kurtarışla gole izin vermedi.

75. Dakika: Siyah beyazlı ekipte N'Koudou oyundan alındı. Kalan dakikalarda Tyler Boyd görev yapacak.

74. Dakika: Lens'in ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Mert kornere çeldi.

72. Dakika: Başakşehir de ilk değişikliğini yapıyor ve Eljero Elia'nın yerine Azubuike oyuna giriyor.

70. Dakika: YİNE MERT! Burak Yılmaz ceza sahasının hemen dışında topla buluştu ve sağ ayağıyla sert vurdu ancak Mert bir kez daha iyi uzandı ve gole izin vermedi.

70. Dakika: @OptaCan: Demba Ba'nın Süper Lig'de rakip kaleye çektiği son üç isabetli şut GOL oldu.

69. Dakika: Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Abdoulay Diaby'nin yerine oyuna giriyor.

67. Dakika: KALECİ İZİN VERMEDİ! Rakip kaleye hızlı gelen taraf bu kez Beşiktaş oldu. Burak'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Diaby şutu attı ancak kaleci Mert yakın direk dibinde gole izin vermedi.

64. Dakika: NET FIRSAT KAÇTI! Başakşehir yine hızlı bir şekilde rakip kaleye geldi. Clichy'nin sol kanattan içeri çevirdiği topa Demba Ba uygun durumda sol ayağıyla vurdu fakat top üstten dışarı gitti.

61. Dakika: Beşiktaş golün ardından da topa sahip olmayı sürdürüyor fakat bu bölümlerde tempo biraz düşük.

58. Dakika: Elia'nın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Demba Ba, Diaby ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı fakat hakem oyunu devam ettiriyor.

55. Dakika: KALECİ KURTARDI! Ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz geriden destek veren Elneny'ye çıkardı. Başarılı futbolcunun etkili vuruşunda kaleci Mert sağına iyi uzanarak gole izin vermedi.

54. Dakika: Caner'in sol kanattan yaptığı ortada Burak Yılmaz kafayı vurdu ancak top kalecide kaldı.

53. Dakika: Başakşehir maçın başından bu yana denediği hızlı hücumlardan golü bulmayı başardı.

51. Dakika: Başakşehir'in golü bulunduğu pozisyonda rakibine faul yapan Lens pozisyonun ardından sarı kart gördü.

50. Dakika: GOL Başakşehir rakip savunmayı bir anda dengesiz yakaladı. Visca'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Demba Ba sert ve düzgün vurarak topu ağlara gönderdi.

48. Dakika: KÖTÜ VURDU! Soldan ceza sahasına giren N'Koudou dışarı yerden çevirdi. Atiba'nın gelişine yaptığı sert vuruşta top üstten dışarı gitti.

45. Dakika: Abdulkadir Bitigen işaretini verdi ve mücadelede ikinci yarı başladı.

DEVRE ARASI

Hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanıyor.

46. Dakika: Mahmut Tekdemir hakeme itirazlarından dolayı ilk yarının duraklama bölümlerinde sarı kart görüyor.

45. Dakika: İlk yarının sonuna en az bir dakika ilave edildi.

41. Dakika: Başakşehir kazandığı topla hızlı çıktı fakat Demba Ba'nın sağdan destek veren Visca'ya attığı pas savunmaya takılınca tehlike büyümedi.

38. Dakika: KRİTİK MÜDAHALE! Sağ kanatta topla buluşan Lens arka direğe ortaladı. Uzak köşede N'Koudou topu kafayla indirdi, Diaby vuruşunu yaptı ancak Skrtel son anda ayak koydu ve top kornere gitti.

36. Dakika: Başakşehir'de İrfan Can Kahveci sakatlık yaşıyor.

33. Dakika: Burak Yılmaz'ın vuruşunda top barajdan döndü ve ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

32. Dakika: Atiba'nın yerde kalmasıyla Beşiktaş ceza yayının biraz gerisinden serbest vuruş kazandı. Topun başında Burak Yılmaz ve Caner Erkin var.

32. Dakika: Maçta bu dakikaya kadar topla en çok buluşan isim Mohamed Elneny oldu.

29. Dakika: ETKİLİ GELDİ! Beşiktaş sağ kanattan etkili geldi. Hücuma katılan Lens topla buluştu ve kale sahasına sert bir orta yolladı ancak Başakşehir savunması ön direğe hareketlenen Atiba'ya fırsat vermedi.

27. Dakika: Bu dakikaya kadar topla daha fazla oynayan taraf Beşiktaş olurken ev sahibi ekip kazandığı toplarda geçiş hücumlarıyla tehlike yaratmak istiyor.

23. Dakika: GOL GEÇERLİ DEĞİL! Crivelli'den seken top ceza sahası içerisinde yükselirken Demba Ba'dan önce yükselen Karius topu kontrol edemedi. Tecrübeli golcü Demba Ba önünde bulduğu topu ağlara gönderirken hakem faul düdüğünü çaldı ve GOL geçerlilik kazanmadı.

20. Dakika: DIŞARI GİTTİ! Soldan ceza sahasına giren N'Koudou geriden destek veren Elneny'ye çıkardı. Yıldız futbolcunun topun gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

19. Dakika: Enzo Crivelli, Ruiz'e yatarak yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

17. Dakika: Siyah beyazlı ekipte Diaby ceza sahasına girmeden sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı ancak top kaleci Mert'in kucağında kaldı.

16. Dakika: Beşiktaş son dakikalarda oyun kurmakta zorlanıyor.

13. Dakika: İLK FIRSAT! Orta alanda topla buluşan Visca, bir kez daha sol kanattan rakip savunmanın arkasına hareketlenen Elia'ya uzun bir pas yolladı. Lens'in hatasında topu önünde bulan Elia vuruşunda kaleci Karius'u geçemedi. Yardımcı hakem pozisyonun ardından bir kez daha ofsayt bayrağını kaldırdı.

11. Dakika: Epureanu kendi sahasının son metrelerinden rakip savunmanın arkasına sarkan Elia'ya güzel bir pas yolladı ancak yardımcı hakem ofsayt sebebiyle bayrağını kaldırıyor.

9. Dakika: Elia'ya yatarak müdahalede bulunan Kevin-Prince Boateng sarı kart gördü.

8. Dakika: KALECİ BAŞARILI! İrfan Can savunma arkasına sarkan Crivelli'ye güzel bir pas yolladı. Zor pozisyonda topu kontrol eden Fransız forvet Vida'dan kurtulsa da kalesini terk eden Karius meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

7. Dakika: Kendi yarı alanında topla buluşan Elia ters kanattan hareketlenen Visca'ya uzun ve isabetli bir pas yolladı ancak son çizgiye inen Visca'nın pasında Ruiz araya girmeyi başardı.

6. Dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Burak'ın pasıyla topla buluşan Boateng ceza yayının gerisinden şutunu attı fakat top savunmadan döndü.

4. Dakika: Beşiktaş'ta kart cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyen Gökhan Gönül'ün yerine sağ bek pozisyonunda Lens görev yapıyor.

1. Dakika: Kullanılan serbest vuruşta son olarak Beşiktaşlı oyunculara çarpan top dışarı gitti.



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MAÇ ÖNCESİ GELİŞMELER



Maç Öncesi:N'Koudou'nun yerde kalmasıyla Beşiktaş rakip yarı alanın ortalarından serbest vuruş kazandı.

Maç Öncesi:İLK DÜDÜK! Hakem işaretini verdi ve maç başladı.

Maç Öncesi:Zorlu karşılaşmada Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç ve Süleyman Özay görev yapacak.

Maç Öncesi:@OptaCan: Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Sergen Yalçın ile rakip olduğu beş Süper Lig maçını da kazanamadı (2B 3M).

Maç Öncesi:@OptaCan: Sergen Yalçın, Ertuğrul Sağlam'dan (2007/08) bu yana Beşiktaş'ın başında görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yerli teknik direktör olmak için Başakşehir karşısına çıkıyor.



Maç Öncesi:@OptaCan: Edin Visca, Başakşehir formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığı son yedi Süper Lig maçının beşinde asist yaptı (toplam 5).

Maç Öncesi:@OptaCan: Burak Yılmaz, Süper Lig'de çıktığı son 10 Başakşehir maçında rakip filelere toplam 11 GOL gönderdi.

Maç Öncesi:@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de sekiz asisti bulunan Caner Erkin, 2014/15'ten (8) bu yana en fazla GOL pası verdiği sezona ulaşmak için sahaya çıkıyor.

Maç Öncesi:@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en az berabere kalan iki takımdan biri olan Beşiktaş'ın (3; Rizespor ile birlikte) son 13 karşılaşması eşitlikle tamamlanmadı (9G 4M).

Maç Öncesi:@OptaCan: Başakşehir forması giyen Demba Ba, Süper Lig'de çıktığı son beş maçta da GOL katkısı yapmayı başardı (5 GOL & 1 asist).

Maç Öncesi:@OptaCan: Başakşehir, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ı ağırladığı 11 maçta da rakip fileleri havalandırdı (toplam 17 gol) ve bu karşılaşmaların sadece birini kaybetti (Kasım 2014'te 1-2).

Maç Öncesi:Beşiktaş XI: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Diaby, Kevin-Prince Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz.

Maç Öncesi:@OptaCan: Beşiktaş'ı konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanan Başakşehir, rakibiyle daha önce oynadığı sekiz iç saha karşılaşmasında iki galibiyet alabilmişti (5B 1M).

Maç Öncesi:@OptaCan: Başakşehir ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Beşiktaş (4B 3M), tek galibiyetini geçen sezon aldı (2-1).

Maç Öncesi:Başakşehir XI: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Elia, Demba Ba, Crivelli.

Maç Öncesi:Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Maç Öncesi:Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Maç Öncesi:Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli

Maç Öncesi:Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Lens, Victor Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, N'Koudou, Diaby, Boateng, Burak

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, geçen haftaya göre bu zorlu maça 2 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i yedek soyundurup Kevin-Prince Boateng'i ilk 11'de sahaya sürdü. Geçen haftaki Gaziantep FK maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve bir gol atan Boateng, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de şans buldu.

CEZALI GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE LENS



Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Gökhan Gönül'ün yerine Jeremain Lens ilk 11'de sahaya çıktı. Medipol Başakşehir karşısında savunmanın sağında da Lens oynadı. Hollandalı oyuncu, 7 maç sonra ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı.

Sarı kart cezası nedeniyle ligin ilk yarısının son haftasındaki Gençlerbirliği maçını kaçıran ve devre arasında sakatlanarak Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında oynayamayan Lens, geçen haftaki Gaziantep FK mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olmuştu. Lens, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını da sakatlığından dolayı kaçırmıştı.

Siyah-beyazlı takımda ayrıca Loris Karius, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Caner Erkin, Abdoulay Diaby ve Burak Yılmaz ilk 11'de görev aldı.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Ljajic'in yanı sıra Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz bulundu.

Sergen Yalçın, Douglas Santos ile Pedro Rebocho'yu kadroda tercih etmedi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını zorlu maçta yalnız bırakmadı. Taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu. Siyah-beyazlılar, maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonuna tepki gösterdi.

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor müsabakasında ilk 11'de yer verdiği Carlos Ponck'un yerine bu mücadelede Martin Skrtel'e stoperde görev verdi. Okan Buruk; Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Demba Ba ve Crivelli ilk 11'ini sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli takım, sahaya "Vatan size minnettar. İdlib" yazılı pankartla çıktı.